चंडीगढ़ कोर्ट में दागदार हुए रिश्ते, ससुर ने चलाई दामाद पर गोली; तड़प-तड़पतकर तोड़ा दम

Chandigarh Court Shot Video: चड़ीगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां ससुर दामाद के रिश्तों का खूनी संघर्ष देख हर कोई सहमा हुआ है। घटना चंडीगढ़ जिला न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केंद्र की है, जहां शनिवार को पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक ने 37 वर्षीय भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस) अधिकारी को गोली मार दी थी।

इस दौरान करीब आधे घंटे तक न तो स्ट्रेचर मिला, न ही एंबुलेंस और न ही कोई पैरामेडिक उनकी मदद के लिए आया। इस दौरान वे खून से लथपथ हालत में पड़े रहे। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय में लेखा नियंत्रक के पद पर तैनात आईसीएएस हरप्रीत सिंह को तत्काल पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Retired Punjab Police Officer Kills Son-In-Law At Chandigarh | An Indian Revenue Service (IRS) officer was shot dead inside the premises of a Chandigarh court on Saturday by his father-in-law, a retired Assistant Inspector General (AIG) of Punjab Police.



