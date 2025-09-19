Chandauli News: संपत्ति को लेकर घर में कत्लेआम, रिटायर दारोगा ने भाई की ली जान; आरोपी की तलाश जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 11:13 IST2025-09-19T11:11:53+5:302025-09-19T11:13:15+5:30
Chandauli News:मृतक, जिसकी पहचान सिरसी गाँव के कमला यादव के रूप में हुई है, को उसके भाई दंगल यादव ने तीन गोलियाँ मारी थीं।
Chandauli News: चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम एक सेवानिवृत्त दारोगा ने जमीन और अपनी मां के नाम पर लिये गए पुराने कर्ज को लेकर हुए विवाद में अपने भाई की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में सेवानिवृत्त दारोगा दंगल यादव का अपने अधिवक्ता भाई कमला यादव (55) से जमीन के झगड़े और अपनी मां के नाम पर लिये गये कर्ज को लेकर विवाद था।
सूत्रों ने बताया कि इसी बात को लेकर दंगल यादव ने अपने भाई को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से तीन गोलियां मारीं। सूत्रों ने बताया कि दो गोलियां उसके सिर और एक सीने में लगी।
#चंदौली— लोकमंच न्यूज़ | Lokmanch News (@lokmanchnewstv) September 18, 2025
👉 जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई अधिवक्ता कमला यादव को गोली मारी
👉 सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में हुई घटना
👉 कमला यादव सिविल कोर्ट में अधिवक्ता थे, घटना के बाद जिला अस्पताल में मृत घोषित
👉 शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया#Chandauli#CrimeNews… pic.twitter.com/RGWTIxyuO2
सूत्रों ने बताया कि इस घटना में कमला की मौके पर ही मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि इससे पहले, इसी बात को लेकर दोपहर में अदालत परिसर के अंदर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। सूत्रों ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद स्थानीय वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू करने से पहले आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।