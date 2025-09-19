Chandauli News: संपत्ति को लेकर घर में कत्लेआम, रिटायर दारोगा ने भाई की ली जान; आरोपी की तलाश जारी

Chandauli News: चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम एक सेवानिवृत्त दारोगा ने जमीन और अपनी मां के नाम पर लिये गए पुराने कर्ज को लेकर हुए विवाद में अपने भाई की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में सेवानिवृत्त दारोगा दंगल यादव का अपने अधिवक्ता भाई कमला यादव (55) से जमीन के झगड़े और अपनी मां के नाम पर लिये गये कर्ज को लेकर विवाद था।

सूत्रों ने बताया कि इसी बात को लेकर दंगल यादव ने अपने भाई को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से तीन गोलियां मारीं। सूत्रों ने बताया कि दो गोलियां उसके सिर और एक सीने में लगी।

सूत्रों ने बताया कि इस घटना में कमला की मौके पर ही मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि इससे पहले, इसी बात को लेकर दोपहर में अदालत परिसर के अंदर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। सूत्रों ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद स्थानीय वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू करने से पहले आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

