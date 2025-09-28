Delhi: आगरा में पकड़ा गया चैतन्यानंद सरस्वती, दिल्ली पुलिस ने दबौचा, आश्रम में 17 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप
Delhi Ashram Case: स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। वह कथित तौर पर अपने फोन से हॉस्टल और कैंपस के सीसीटीवी फुटेज, जिनमें शौचालयों के बाहर लगे कैमरे भी शामिल हैं, के जरिए छात्राओं पर नज़र रखता था।
Delhi Ashram Case: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक आश्रम में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला भगोड़ा बाबा पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने आगरा से आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार कर लिया। स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। चैतन्यानंद सरस्वती पर एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
पीड़ितों का आरोप है कि वह अपने फोन पर छात्रावास और परिसर के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें शौचालयों के बाहर लगे कैमरे भी शामिल हैं, के जरिए छात्राओं पर नजर रखते थे। छात्रावास में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 75 छात्राएं रहती थीं।
एफआईआर के अनुसार, सरस्वती कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें अनुचित संदेश भेजते थे।
एक पीड़िता के दोस्त ने आरोप लगाया है कि उसने छात्राओं के मोबाइल फोन और मूल प्रमाणपत्र छीनकर उनके जीवन पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे वे उसके हुक्म मानने को मजबूर हो गईं।
सरस्वती ने छात्राओं को डराने-धमकाने और संस्थान के कामकाज में अंतिम फैसला उसी का हो, इसके लिए एक "अटूट जाल" बुना था। उसने अपने वफादारों को ऐसे पदों पर नियुक्त करके अपना नेटवर्क बनाया था जिनके लिए वे योग्य भी नहीं थे।
उन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप है।
दोस्त ने यह भी आरोप लगाया कि छात्राओं को सरस्वती या उसके करीबी सहयोगियों की बात न मानने पर फेल करने या निष्कासित करने की धमकी दी जाती थी। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सरस्वती के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपी ने कथित तौर पर बैंक खाते चलाने के लिए अलग-अलग नामों और विवरणों का इस्तेमाल किया और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 50 लाख रुपये से अधिक की निकासी की।
वह खाता खोलने और ट्रांसफर के समय अलग-अलग विवरणों वाले दस्तावेज़ जमा करके दो अलग-अलग नामों से बैंक खाता चला रहा था।
पुलिस ने कहा कि उनकी जाँच में पाया गया है कि सरस्वती ने कथित तौर पर जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम, जो इसे चलाता है, की संपत्तियों को वित्तीय लाभ के लिए निजी कंपनियों को उप-पट्टे पर देकर संस्थान पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था।
इस सप्ताह की शुरुआत में आरोप सामने आने के बाद, आश्रम प्रशासन ने चैतन्यानंद को उनके पद से निष्कासित कर दिया और तब से वह फरार थे।
सरस्वती के खिलाफ वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।