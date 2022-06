ममता बनर्जी को फेसबुक लाइव के दौरान अपमानजनक शब्द कहने पर ब्लॉगर के खिलाफ केस हुआ दर्ज, सिंगर केके की मौत का टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार

Highlights ब्लॉगर रोद्दुर रॉय ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसने यह टिप्पणी फेसबुक लाइव के दौरान की है। फिलहाल उस पर केस दर्ज हो गया है।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में फेसबुक लाइव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया है। इस आरोप में कोलकाता पुलिस ने ब्लॉगर रोद्दुर रॉय के खिलाफ कार्रवाई की है और शनिवार को केस दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी सिंगर केके के मौत पर दी है। आरोपी का मानना है कि सिंगर की मौत के पीछे टीएमसी कारण है। इसने सीएम ममता के साथ सत्तारूढ़ दल के कई और नेताओं को भी निशाना बनाया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

इस पर बोलते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘मामले में जांच शुरू कर दी गई है, रॉय को जांच के तहत तलब किया गया है।’’ आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले रॉय ने फेसबुक लाइव के दौरान मुख्यमंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।

यही नहीं रॉय ने गायक केके के अंतिम संगीत कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए सत्तारूढ़ दल को भी दोषी ठहराया है।

मामले में पुलिस ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता रिजू दत्ता द्वारा चितपुर थाने में रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

