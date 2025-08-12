Shahjahanpur News: सब्जी के ठेले से जा टकराई कार, एक की मौत, पांच घायल

Shahjahanpur News: तिलहर थाना क्षेत्र में मंडी समिति के सामने की है जब सब्जी का ठेला लेकर जा रहे दो लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने सब्जी के ठेलों को टक्कर मार दी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि घटना सोमवार को तिलहर थाना क्षेत्र में मंडी समिति के सामने की है जब सब्जी का ठेला लेकर जा रहे दो लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ठेले वाले उछलकर दूर जा गिरे और उनमें से एक सुरेश (55) की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पांच अन्य लोग घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायलों में कार सवार लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है।

