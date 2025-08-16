Highlights VIDEO: सड़क पार कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, दिल दहला देने वाला वीडियो

Car Hit Man Crossing Road in Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना निवाड़ी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हुआ है, यहां सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी। युवक को गंभीर चोटें आईं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वीडियो में शख्स अपने दोस्त के साथ नजर आता है पहले वाला युवक सड़क पार करके चला जाता है। तभी दूसरा युवक भी बाइक साइड में छोड़कर अचानक सड़क पार करता है और तेज रफ्तार से आ रही कार से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है।

Car Hit Man Crossing Road in Ghaziabad Video Viral

