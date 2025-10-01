VIDEO: ज्वैलर शॉप में गहने देखने पहुंची महिला निकली चोर, 6 लाख के हार पर हाथ किया साफ; CCTV के खुला राज

By अंजली चौहान | Updated: October 1, 2025 10:02 IST2025-10-01T10:00:53+5:302025-10-01T10:02:39+5:30

Bulandshahr Video Viral: बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी रोड स्थित पंडित ज्वैलर्स में एक दुस्साहसिक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 26 सितंबर, 2025 की शाम को एक महिला और एक पुरुष ग्राहक बनकर सोने के सेट देखने आए। दुकान मालिक गौरव गौड़ के अनुसार, गहनों की जाँच करते समय, महिला ने चालाकी से 57.430 ग्राम वजन का एक सोने का हार, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से ज़्यादा है, अपनी साड़ी में छिपा लिया।

Bulandshahr Video Viral: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ज्वैलरी शॉप में छह लाख की चोरी का मामला सामने आया है। जहां महिला द्वारा हार चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी रोड स्थित पंडित ज्वैलर्स में एक दुस्साहसिक चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। 26 सितंबर, 2025 की शाम को एक महिला और एक पुरुष सोने के सेट देखने के लिए ग्राहक बनकर आए।

दुकान के मालिक गौरव गौड़ के अनुसार, गहनों की जांच करते समय, महिला ने चालाकी से 57.430 ग्राम वजन का सोने का हार, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से अधिक है, अपनी साड़ी में छिपा लिया। यह कहते हुए कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, दोनों चोरी की वस्तु के साथ शोरूम से निकल गए। चोरी का पता तब चला जब कर्मचारियों ने शेष गहनों का वजन किया।

सीसीटीवी फुटेज में महिला द्वारा वारदात को अंजाम देते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सीओ रिजुल कुमार के नेतृत्व में सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान करने के लिए काम कर रही है। फुटेज अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

टॅग्स :BulandshahrCCTVViral Videoup policeup crimeup newsबुलंदशहरवायरल वीडियोउत्तर प्रदेशयूपी क्राइमउत्तर प्रदेश समाचार