VIDEO: ज्वैलर शॉप में गहने देखने पहुंची महिला निकली चोर, 6 लाख के हार पर हाथ किया साफ; CCTV के खुला राज
By अंजली चौहान | Updated: October 1, 2025 10:02 IST2025-10-01T10:00:53+5:302025-10-01T10:02:39+5:30
Bulandshahr Video Viral: बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी रोड स्थित पंडित ज्वैलर्स में एक दुस्साहसिक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 26 सितंबर, 2025 की शाम को एक महिला और एक पुरुष ग्राहक बनकर सोने के सेट देखने आए। दुकान मालिक गौरव गौड़ के अनुसार, गहनों की जाँच करते समय, महिला ने चालाकी से 57.430 ग्राम वजन का एक सोने का हार, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से ज़्यादा है, अपनी साड़ी में छिपा लिया।
दुकान के मालिक गौरव गौड़ के अनुसार, गहनों की जांच करते समय, महिला ने चालाकी से 57.430 ग्राम वजन का सोने का हार, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से अधिक है, अपनी साड़ी में छिपा लिया। यह कहते हुए कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, दोनों चोरी की वस्तु के साथ शोरूम से निकल गए। चोरी का पता तब चला जब कर्मचारियों ने शेष गहनों का वजन किया।
बुलंदशहर पंडित ज्वेलर्स के शो रूम से ऐसे चोरी हुआ लाखों का सोने का हार pic.twitter.com/nY16caNWUs— Shah Nawaz journalist (News 24) (@Shahnawazreport) September 30, 2025
सीसीटीवी फुटेज में महिला द्वारा वारदात को अंजाम देते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सीओ रिजुल कुमार के नेतृत्व में सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान करने के लिए काम कर रही है। फुटेज अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।— Bulandshahr Police (@bulandshahrpol) September 30, 2025