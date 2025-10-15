Bulandshahr: 18 महीने के मासूम का कत्ल, पड़ोसी के घर संदूक में मिला शव; 12वीं के छात्र पर लगा आरोप

October 15, 2025

Bulandshahr:12वीं कक्षा के छात्र अंकुश ने 18 महीने के माधव को घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को संदूक में छिपा दिया।

Bulandshahr:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, कक्षा 12 के छात्र अंकुश ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी के 18 महीने के बेटे माधव की हत्या कर दी और शव को अपने घर में एक सूटकेस में छिपा दिया। कथित तौर पर, बच्चा मंगलवार शाम, 14 अक्टूबर को नित्यानंदपुर नंगली गांव में लापता हो गया, जिससे उसके परिवार ने खोजबीन शुरू कर दी, इस बात से अनजान कि हत्यारा संदेह से बचने के लिए खोज में मदद कर रहा था।

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अंकुश के घर की तलाशी ली और एक सूटकेस के अंदर रजाई के नीचे माधव का शव बरामद किया, जिससे अधिकारी और गांव के लोग हैरान रह गए। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अब हत्या का आरोप है। भीषण अपराध के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।  

टॅग्स :Bulandshahrmurder caseCrimeup policeup newsबुलंदशहरहत्याक्राइमउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचार