Bulandshahr: 18 महीने के मासूम का कत्ल, पड़ोसी के घर संदूक में मिला शव; 12वीं के छात्र पर लगा आरोप

Bulandshahr:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, कक्षा 12 के छात्र अंकुश ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी के 18 महीने के बेटे माधव की हत्या कर दी और शव को अपने घर में एक सूटकेस में छिपा दिया। कथित तौर पर, बच्चा मंगलवार शाम, 14 अक्टूबर को नित्यानंदपुर नंगली गांव में लापता हो गया, जिससे उसके परिवार ने खोजबीन शुरू कर दी, इस बात से अनजान कि हत्यारा संदेह से बचने के लिए खोज में मदद कर रहा था।

बुलंदशहर: 12वी के छात्र अंकुश ने 18 माह के माधव को घर ले गया, वहां हत्या की और शव को सन्दूक में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। pic.twitter.com/b1B8JOPIgi — Shah Nawaz journalist (News 24) (@Shahnawazreport) October 15, 2025

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अंकुश के घर की तलाशी ली और एक सूटकेस के अंदर रजाई के नीचे माधव का शव बरामद किया, जिससे अधिकारी और गांव के लोग हैरान रह गए। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अब हत्या का आरोप है। भीषण अपराध के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।

Web Title: Bulandshahr 18-month-old boy murdered body found in trunk at neighbor home 12th-grade student charged