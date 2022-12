महरौली के जंगल से बरामद हुई हड्डियां श्रद्धा वालकर की, फोरेंसिक रिपोर्ट से हुआ कन्फर्म

Highlights कुछ हड्डी के नमूने श्रद्धा के पिता के डीएनए से मेल खा गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे श्रद्धा के थे। इन्हें दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा किया था। 18 मई को श्रद्धा वालकर हत्या कर दी गई थी।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस द्वारा महरौली इलाके के एक जंगल से बरामद की गई कुछ हड्डियों की फोरेंसिक जांच ने स्थापित किया है कि वो श्रद्धा वालकर की थीं। द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट बुधवार शाम को सौंपी गई। जानकारी के अनुसार, उनमें से कुछ हड्डियों से निकाले गए डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मेल खाते हैं।

EXCLUSIVE: Bones recovered from Mehrauli jungle are of Shraddha Walkar, forensic report finds. DNA from bones matched with that of Walkar’s father. I report. https://t.co/GyqCO30AIY

सूत्र ने बताया, "इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हमारी तलाशी के दौरान कई जगहों से आफताब के कहने पर जो नश्वर अवशेष मिले थे, उनमें से कुछ श्रद्धा के हैं। इससे ज्यादा अभी और कुछ साझा नहीं किया जा सकता है।" 18 मई को श्रद्धा वालकर की उसके पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी और उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटकर बाद में दिल्ली के महरौली जंगल में फेंक दिया गया था।

Shraddha murder case | A few bone samples matched the DNA of Shraddha's father, clarifying that they belonged to Shraddha. They were collected by Delhi Police from the jungles of Mehrauli and Gurugram: Sources