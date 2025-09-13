3 बच्चों की मां, पति को अवैध संबंध शक, पत्नी को पिटाई के बाद गंजा किया, आखिर में पुलिस ने पत्नी ने कहा-छोड़ दीजिए, जेल मत भेजो

Highlights उस्तरे से उसे किया फिर पेट्रोल डाल आग लगाने लगा तो परिजनों ने महिला को बचा लिया। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Bijnor: बिजनौर जिले के नगीना देहात थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की पिटाई करने के बाद उस्तरे से उसे गंजा कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, मगर बाद में पत्नी ही बचाने आ गई।

नगीना के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बुधवार को नगीना देहात के एक गांव में तीन बच्चों की मां पर प्रेम संबंध के संदेह में उसके पति ने मारपीट कर पहले तो उस्तरे से उसे किया फिर पेट्रोल डाल आग लगाने लगा तो परिजनों ने महिला को बचा लिया।

सीओ ने बताया कि महिला ने बृहस्पतिवार को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को महिला ने पुलिस से कोई कार्रवाई न करने की फरियाद की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी पति का शांति भंग के मामले में चालान कर दिया और उप ज़िलाधिकारी (एसडीएम) की अदालत से उसको जमानत मिल गई।

Web Title: Bijnor Husband suspected illicit relationship mother 3 children wife bald beating her last wife told police Leave me don't send me to jail