नाबालिग को जबरन उठाया, मुंह बंद कर गंगा नदी पार ले जाकर बारी-बारी से 2 टोटो चालकों ने किया दरिंदगी, बदहवास हालत में छोड़कर फरार, हिम्मत जुटाकर घर पहुंची तो

पटनाः बिहार में सारण जिले के सोनपुर अनुमंडल के पहलेजा थाना क्षेत्र से रिश्तों और मानवता को कलंकित करने वाली एक ह्रदय विदारक घटना सामने आई है, जहां दो नाबालिग टोटो चालकों ने एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार की बताई जा रही है। पीड़िता अपने घर के पास मौजूद थी, तभी गांव के ही दो किशोरों, जो पेशे से टोटो चालक हैं, ने उसे अपना निशाना बनाया।

आरोपियों ने छात्रा को जबरन उठा लिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह शोर न मचा सके। अपराधी उसे गांव से दूर गंगा नदी के उस पार एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए। हिम्मत जुटाकर छात्रा किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई।

अपनी बेटी की हालत देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर किए परिजन थाने पहुंचे और गांव के ही दो नामजद नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों को छपरा स्थित जुवेनाइल कोर्ट (बाल न्यायालय) में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड होम भेज दिया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। साथ ही, छपरा सिविल कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छात्रा का बयान दर्ज कराया गया है।

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि टोटो चालकों द्वारा इस तरह की हरकत कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है। फिलहाल, पुलिस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर रही है ताकि कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश किए जा सकें।

