पति आमोद कुमार की सुपारी पत्नी ने दी, अहमदाबाद में अरेस्ट गैंगस्टर, प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे रचा साजिश

आरोपी गौतम कुमार यादव (20) को अहमदाबाद के जमालपुर फूल बाजार में एक ठिकाने से हिरासत में लिया गया।

bihar police Wife gave contract kill husband Amod Kumar gangster arrested in Ahmedabad conspired with lover in this way | पति आमोद कुमार की सुपारी पत्नी ने दी, अहमदाबाद में अरेस्ट गैंगस्टर, प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे रचा साजिश

Highlightsटीम को भगोड़े का पता लगाने के लिए अहमदाबाद भेजा गया।प्रेमी ने कथित तौर पर कुमार की हत्या के लिए यादव को सुपारी दी थी।अहमदाबाद में यादव को पकड़ लिया गया और बिहार पुलिस को सौंप दिया गया। 

अहमदाबादः बिहार में हत्या के एक मामले में एक गैंगस्टर को रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय अपराध शाखा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए एक गैंगस्टर को सुपारी कथित तौर पर दी थी। अधिकारी ने बताया कि प्रथमदृष्टया, महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, इसलिए ही इस अपराध को अंजाम दिया गया। अपराध शाखा द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी गौतम कुमार यादव (20) को अहमदाबाद के जमालपुर फूल बाजार में एक ठिकाने से हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित आमोद कुमार की 16 सितंबर को बिहार के मोतिहारी के निकट दो बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसने बताया कि जांच के दौरान यादव की भूमिका का पता चला जिसके बाद बिहार पुलिस की एक टीम को भगोड़े का पता लगाने के लिए अहमदाबाद भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि कुमार की पत्नी और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर कुमार की हत्या के लिए यादव को सुपारी दी थी। विज्ञप्ति में कहा गया कि यादव ने कथित तौर पर दोनों शूटर को कुमार के पते के बारे में निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया कि अहमदाबाद में यादव को पकड़ लिया गया और बिहार पुलिस को सौंप दिया गया। 

