बिहार: प्रेमी ट्रक ड्राइवर ने प्रेमिका और उसकी 7 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, पुलिस जांच में खुली हत्या की गुत्थी

पटना: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के 5 दिन बाद इस केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। दरअसल, 12 अगस्त की सुबह जिले की बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पटदौरा गांव के एक बगीचे से दो शव बरामद हुए। 35 वर्षीय महिला और 7 वर्षीय बच्ची का शव पेड़ से लटकता मिला। दृश्य इतना भयावह था कि गांव में सनसनी फैल गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी ये शव किसका है?

बताया जाता है कि पहले दिन शवों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस के लिए यह किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन घटनास्थल पर मिला एक सिम कार्ड ही वह सुराग बना जिसने पूरी गुत्थी सुलझा दी। एसपी अमित रंजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुपरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई। जांच टीम ने घटनास्थल से मिले सिम कार्ड का सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) खंगाला। वहीं से पुलिस ने वैशाली ज़िले के समस्तीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर चौक निवासी संजीत कुमार तक पहुंच बनाई। संदेह के आधार पर पकड़े गए संजीत से जब कड़ी पूछताछ हुई तो उसने अपराध कबूल लिया।

जांच में खुलासा हुआ कि महिला का नाम कविता देवी था। वह वैशाली ज़िले के श्यामपुर एराजी गांव की रहने वाली थी और शादीशुदा थी। उसके पति का नाम मुकेश कुमार है। कविता देवी और संजीत कुमार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया तो उसने हत्या के पीछे की पूरी कहानी बता दी।

थानाध्यक्ष सुखविंदर नैन ने बताया कि ट्रक ड्राइवर संजीत ने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि पांच साल से उसका कविता देवी से अवैध संबंध था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो और उसकी प्रेमिका कविता दोनों अक्सर होटल में मिलते थे। लेकिन उसकी (संजीत) पत्नी को इस अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी, आए दिन पति-पत्नी में इसे लेकर झगड़ा होता था। जिसके कारण अब कविता को रास्ते से हटाने की साजिश उसने रची।

ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हत्या के एक दिन पहले 11 अगस्त को उसने कविता और उसकी बेटी को सीतामढ़ी घूमने के बहाने बुलाया। बाजपट्टी टज्ञवर चौंक पहुंचने के बाद उसने रास्ते में ही उन्हें समोसा खिलाया, जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। उसके बाद पटदौरा के दक्षिणबाड़ी गाछी दोनों को लेकर गए. संजीत ने बताया कि रात में ही उसने पहले शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद कविता की ही साड़ी से पहले कविता को और उसके बाद उसी साड़ी से उसकी बेटी बिंदु को पेड़ से लटका कर मार डाला।

Web Title: Bihar: Lover truck driver killed his girlfriend and her 7 year old daughter and hung their bodies from a tree, murder mystery solved in police investigation