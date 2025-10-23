Bhubaneswar News: शादी का झांसा देकर महिला सब-इंस्पेक्टर से बनाए संबंध, फिर की दूसरी महिला से शादी; पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Bhubaneswar News: ओडिशा के भुवनेश्वर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर एक महिला सब-इंस्पेक्टर को शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। हालाँकि, जब वह शादी की योजना को टालता रहा, तो महिला को उसके इरादों पर शक हुआ। बाद में उसे पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली है और उसकी सात महीने की एक बेटी भी है। पीड़िता ने इसके बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महिला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी अनुसार, इंस्पेक्टर योशोबंत आचार्य और महिला सब-इंस्पेक्टर के बीच संबंध 2017 में शुरू हुए थे, हालाँकि वे 2008 में अपने कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे। दोनों परिवारों को कथित तौर पर उनके रिश्ते के बारे में पता था, जिससे कथित विश्वासघात और भी चौंकाने वाला हो गया। महिला ने कहा कि आचार्य ने अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाते हुए उसे झूठे आश्वासन देते हुए बार-बार उनकी शादी में देरी की।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर को, आचार्य ने उसके साथ मारपीट की और अधिकारियों को मामले की सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ठगा हुआ और डरा हुआ महसूस करते हुए, उसने मंगलवार को महिला पुलिस से संपर्क कर घटना की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उसके बयान में न केवल भावनात्मक विश्वासघात, बल्कि उसकी धमकियों से उत्पन्न भय का भी ज़िक्र था।

शिकायत के बाद, महिला पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (छलपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया। भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने पुष्टि की कि आचार्य, जो एक सशस्त्र पुलिस निरीक्षक हैं, को गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया गया है। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी कानून से ऊपर नहीं है।

