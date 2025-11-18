भोपाल टू पुणेः बस में सवार महिला निशानेबाज को चालक-क्लीनर ने बुरी नीयत से छुआ और बदसलूकी, शराब पिए हुए थे दोनों

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2025 18:32 IST2025-11-18T18:23:25+5:302025-11-18T18:32:03+5:30

Bhopal to Pune: पुलिस ने निजी ट्रेवल्स के संचालक से बात करके दूसरे चालक और क्लीनर का इंतजाम कराया।

Bhopal to Pune driver and cleaner drunk touched and misbehaved with female shooter bus MADHYA PRADESH | भोपाल टू पुणेः बस में सवार महिला निशानेबाज को चालक-क्लीनर ने बुरी नीयत से छुआ और बदसलूकी, शराब पिए हुए थे दोनों

सांकेतिक फोटो

Highlightsयात्री बस का चालक और क्लीनर, दोनों शराब पिए हुए थे।पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच कर रही थी।अंतरराज्यीय यात्री बस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

इंदौरः भोपाल से पुणे जा रही 30 वर्षीय महिला निशानेबाज से एक यात्री बस में चालक और क्लीनर ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की और फरार हो गए। पुलिस की एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निधि सक्सेना ने बताया कि भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की यात्री बस में सवार महिला निशानेबाज को रविवार रात चालक और क्लीनर ने कथित तौर पर बुरी नीयत से छुआ और उसके साथ बदसलूकी की। उन्होंने बताया,‘‘यात्री बस का चालक और क्लीनर, दोनों शराब पिए हुए थे।

बस उस वक्त इंदौर पहुंची, जब स्थानीय पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी बस छोड़कर मौके से फरार हो गए।’’ सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने निजी ट्रेवल्स के संचालक से बात करके दूसरे चालक और क्लीनर का इंतजाम कराया।

जिसके बाद अंतरराज्यीय यात्री बस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। एसीपी ने बताया कि पीड़ित महिला निशानेबाज ने कथित छेड़छाड़ को लेकर इंदौर पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है जिस पर उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। 

Web Title: Bhopal to Pune driver and cleaner drunk touched and misbehaved with female shooter bus MADHYA PRADESH

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindimadhya pardeshBhopa Police StationIndoreक्राइम न्यूज हिंदीमध्य प्रदेशइंदौर