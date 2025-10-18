Bhopal Murder: मां से प्रेम संबंध के शक में युवक ने दोस्त का गला रेता, पत्थर से कुचला सिर

भोपाल: शनिवार को मिली खबर के अनुसार, एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने दोस्त का गला रेत दिया और उसकी माँ के साथ प्रेम संबंध के शक में उसका सिर पत्थर से कुचल दिया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना भोपाल में हुई और पीड़ित की पहचान आशीष उइके (25) के रूप में हुई है, जो पेंटिंग ठेकेदार के रूप में काम करता था और हबीबगंज थाना क्षेत्र के श्याम नगर मल्टी में रहता था।

आरोपियों की पहचान रंजीत सिंह, विनय यादव और निखिल यादव के रूप में हुई है, जिनसे आशीष का पुराना विवाद था। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि श्याम नगर मल्टी में खून से लथपथ एक शव पड़ा है।

एफएसएल टीम के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाया कि आशीष का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था और उसके सिर और चेहरे पर पास में पड़े पत्थर से वार किया गया था।

जाँच के दौरान पता चला कि आशीष और रंजीत के बीच दो दिन पहले झगड़ा हुआ था। रंजीत ने आशीष को उसके घर के आस-पास दोबारा न दिखने की चेतावनी दी थी और कथित तौर पर उसे शक था कि आशीष का उसकी माँ के साथ संबंध है।

शनिवार सुबह, जब आशीष फिर से रंजीत के घर के पास देखा गया, तो आरोपियों - रंजीत, विनय और निखिल - ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है।

Web Title: Bhopal Murder: Suspecting an affair with his mother, a young man slits his friend's throat and crushes his head with a stone