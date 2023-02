भिवानी कांड के आरोपी मोनू का बयान आया सामने, कहा- इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं, खुद को बताया बेकसूर

Highlights मोनू ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि इस घटना से उनका कोई लेनादेना नहीं उसने कहा- पुलिस को असली दोषियों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए इस मामले में मोनू को पुलिस तलाश रही है, वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है

Bhiwani: भिवानी हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर का बयान सामने आया है। उसने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि इस घटना से उनका कोई लेनादेना नहीं है। उसने कहा, मेरी टीम और मेरा इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस को असली दोषियों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए। इसमें घसीट कर हमारी संस्था को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे बिल्कुल गलत हैं।

मोनू ने कहा, जब यह घटना हुई, वह गुरुग्राम के एक होटल में था। उसने अपने पास इसके फुटेज होने की बात कही है। एएनआई के हवाले से मोनू ने कहा, मैं दो पीड़ितों को नहीं जानता था और मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। हम भी अपनी तरफ से इस घटना की जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके।

My team & I have nothing to do with this incident. Police must probe to find the real culprits. Our organization should not be defamed by dragging it into this. Whatever claims being spread on social media are absolutely wrong: Monu Manesar, Bajrang Dal on Bhiwani murders