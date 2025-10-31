पापा स्कूल नहीं जाना क्यों, मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाते मास्टरसाहब रामेंद्र सिंह कुशवाह, शिकायत करने पर धमकाया था टीचर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 31, 2025 11:53 IST2025-10-31T11:52:13+5:302025-10-31T11:53:04+5:30
Bhind Government Secondary School: पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के देहात थाना क्षेत्र के बीटीआई रोड़ पर स्थित एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की तीन छात्राओं ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई।
Bhind: मध्य प्रदेश के भिंड जिला स्थित एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कथित तौर पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने और वीडियो दिखाने के आरोप में एक शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के देहात थाना क्षेत्र के बीटीआई रोड़ पर स्थित एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की तीन छात्राओं ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि शहर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह पर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वह कक्षा में पढ़ाने के दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाता है और आपत्तिजनक हरकतें करता है।
उन्होंने बताया कि जब छात्राओं ने घर पर शिकायत करने की बात कही तो शिक्षक ने उन्हें धमकाया, जिससे वे स्कूल आने से डरने लगीं। शाक्य ने बताया कि जब छात्राएं स्कूल जाने में हिचकिचाने लगीं तो परिजनों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि परिजनों ने प्राचार्य से शिकायत की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होती देख वे छात्राओं को लेकर सीधे देहात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शाक्य ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।