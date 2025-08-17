'भाऊ गैंग' ने ली एल्विश यादव के घर हमले की जिम्मेदारी, सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने से जुड़ा मामला

August 17, 2025

Elvish Yadav News: गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर लगभग 30 गोलियां चलाई गईं। हिमांशु भाऊ गिरोह ने इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए उन पर जुए को बढ़ावा देने और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल अन्य लोगों को चेतावनी देने का आरोप लगाया।

'भाऊ गैंग' ने ली एल्विश यादव के घर हमले की जिम्मेदारी, सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने से जुड़ा मामला

Elvish Yadav News: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव के घर आज सुबह फायरिंग की घटना हुई। इस घटना के कुछ घंटों बाद 'भाऊ गैंग' ने हमले की ज़िम्मेदारी ली। गैंग के सदस्यों ने कहा कि एल्विश पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह सट्टेबाज़ी ऐप्स का प्रचार कर रहा था और "ज़िंदगियाँ बर्बाद" कर रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अगली बार ऐसे ऐप्स का प्रचार करता पाया जाएगा, उसे गोली मार दी जाएगी।

भाऊ रिटोलिया नाम के एक व्यक्ति का इंस्टाग्राम पोस्ट अब वायरल हो गया है। इस हैंडल ने हमले की ज़िम्मेदारी लेते हुए एक बयान शेयर किया है, जिस पर एक मोहर लगी है, जिस पर लिखा है, "भाऊ गैंग 2020 से"। हिंदी में लिखे इस बयान में लिखा है, "जय भोले की! आज एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी हुई। इसे नीरज फ़रीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने अंजाम दिया। आज हमने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। उसने अवैध सट्टेबाज़ी ऐप्स का प्रचार करके कई घर बर्बाद कर दिए हैं।" 

इसमें आगे कहा गया है, "यह सोशल मीडिया पर एल्विश यादव जैसे सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। जो भी इन ऐप्स का प्रचार करता है, सावधान रहें, किसी भी समय कॉल या गोली आ सकती है। सतर्क रहें।"

एफपीजे स्वतंत्र रूप से इस पोस्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। गौरतलब है कि पिछले महीने, इसी भाऊ गैंग के एक सदस्य ने गायक राहुल फाजिलपुरिया पर हमले की ज़िम्मेदारी ली थी, जो एल्विश का करीबी दोस्त है। जुलाई में, अज्ञात लोगों ने फाजिलपुरिया की कार पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए।

एलविश यादव के घर पर गोलीबारी

रविवार सुबह करीब 5:30 बजे, तीन नकाबपोश हमलावरों ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश के 16 BHK वाले घर पर उस समय गोलीबारी की, जब उनके परिवार के सदस्य अंदर सो रहे थे। एल्विश के पिता ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुली और करीब 25-30 गोलियां चलीं। तस्वीरों में दरवाज़ों और दीवारों पर गोलियां भी दिखाई दे रही थीं और एक गोली ने तो नवनिर्मित घर का शीशा भी तोड़ दिया। हमले के समय एल्विश अपने घर पर नहीं थे।

