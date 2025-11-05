आपकी बेटी से प्यार करता हूं?, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर आलोक बेहरा ने 9वीं कक्षा की लड़की के पिता का गला रेता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 5, 2025 20:05 IST2025-11-05T20:04:25+5:302025-11-05T20:05:39+5:30
आलोक पास के तुलमातुला गांव की एक लड़की को यह कहकर परेशान कर रहा था कि वह उससे प्यार करता है।
भद्रकः ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित अरुहा गांव में एक युवक ने नौवीं कक्षा की लड़की की ओर से प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसके पिता का कथित तौर पर गला रेत दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के बासुदेवपुर थाना क्षेत्र के अरुहा गांव में घटी और आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी आलोक बेहरा के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक, आलोक पास के तुलमातुला गांव की एक लड़की को यह कहकर परेशान कर रहा था कि वह उससे प्यार करता है। लड़की ने इसकी शिकायत अपने पिता से की थी।
उसने बताया कि मंगलवार को आलोक ने एक बार फिर लड़की से गांव के पास तुलमातुला में उसकी ट्यूशन कक्षा में संपर्क करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि जब लड़की के पिता राजेंद्र राउत बेटी को लेने पहुंचे, तो उनकी आलोक से तीखी बहस हुई और वह मौके से चला गया।
पुलिस ने बताया हालांकि, बाद में आलोक राजेंद्र के घर गया और कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर उसका गला रेत दिया। उसके मुताबिक हमले के बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पास में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। उसने बताया कि ग्रामीणों ने राजेंद्र को गंभीर हालत में बासुदेवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
परिवार के एक सदस्य ने बताया कि इलाज के बाद राजेंद्र घर लौट आया है। बासुदेवपुर पुलिस थाने की आईआईसी लोपामुद्रा नायक ने बताया, ‘‘हमने जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।’’