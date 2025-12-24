10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार कर हत्या, झाड़ियों के पास खून से लथपथ शव मिला, एक आरोपी अरेस्ट

Highlights बच्ची के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि बलात्कार किया गया। स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात को बालिगांव में सड़क मार्ग बाधित कर दिया। लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह चांदबाली थाने का घेराव भी किया।

भद्रकः ओडिशा के भद्रक जिले में 10 वर्षीय बच्ची से कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। भद्रक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार राउत ने बताया कि इस मामले में जगतसिंहपुर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब मंगलवार शाम को चांदबाली थाना क्षेत्र के बालिगांव में झाड़ियों के पास कुछ लोगों को नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला।

बच्ची के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उससे बलात्कार किया गया तथा उसकी हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात को बालिगांव में सड़क मार्ग बाधित कर दिया और अपराध में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह चांदबाली थाने का घेराव भी किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी मंगलवार शाम से लापता थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस अपराध में शामिल लोगों ने लड़की से बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हम घटना की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया, यह यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला प्रतीत होता है।’’

एसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल की एक टुकड़ी तैनात की गई है। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) त्रिलोचन सेठी, चांदबाली के तहसीलदार और चांदबाली के थाना प्रभारी परेश मोहंती वहां डेरा डाले हुए हैं।

सेठी ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। एसपी ने कहा कि पुलिस स्थानीय लोगों के उन आरोपों की जांच कर रही है कि इलाके में अनधिकृत दुकानें स्थापित की गई थीं और अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। उन्होंने कहा, ‘‘हम अवैध दुकानों को हटवाएंगे और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

जिले में अवैध शराब और गांजा की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए हम एक विशेष अभियान चलाएंगे।’’ स्थानीय तहसीलदार भाबतोष मलिक ने कहा कि अनधिकृत दुकानों की पहचान कर ली गई है और अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जाएगा।

