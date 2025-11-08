भैया मत करो..., रैपिडो ड्राइवर ने महिला के साथ की गंदी हरकत; वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Bengaluru Rapido Driver Video: बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर झकझोर देने वाला वीडियो साझा किया। इस वीडियो को देख यूजर्स गुस्से में हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया है कि गुरुवार शाम शहर के मध्य क्षेत्र में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने उसे गलत तरीके से छुआ।

यह घटना, जो कथित तौर पर 6 नवंबर को हुई थी, तब लोगों के ध्यान में आई जब उसने एक वीडियो साझा किया और इंस्टाग्राम पर अपने अनुभव का विवरण दिया। रिपोर्टों के अनुसार, उसके पोस्ट पर बेंगलुरु सिटी पुलिस और रैपिडो ने प्रतिक्रिया दी। फ़िलहाल, उसने अपनी सार्वजनिक पोस्ट पर टिप्पणियाँ बंद कर दी हैं।

महिला ने बताया कि उसने चर्च स्ट्रीट से अपने पेइंग गेस्ट आवास पर लौटने के लिए रैपिडो की सवारी बुक की थी, जब चालक ने सवारी के दौरान उसे कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ।

उसने अपनी पोस्ट में लिखा, "ट्रिगर चेतावनी: उत्पीड़न - आज, 06.11.2025 को, बेंगलुरु में, मुझे कुछ ऐसा झेलना पड़ा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चर्च स्ट्रीट से रैपिडो की सवारी करके अपने पीजी लौटते समय, कैप्टन ने सवारी के दौरान मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। यह इतना अचानक हुआ कि मैं इसे समझ ही नहीं पाई, रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब उसने दोबारा ऐसा किया, तो मैंने उससे कहा, 'भैया, क्या कर रहे हो, मत करो,' लेकिन वह नहीं रुका। मैं बहुत डर गई थी। मैं उससे बाइक रोकने के लिए नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं इस जगह पर नई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। जब तक हम अपनी मंज़िल पर पहुँचे, मैं काँप रही थी और मेरी आँखों में आँसू थे।"

उनके अनुसार, पास में ही एक आदमी ने उनकी परेशानी देखी और उनकी मदद के लिए आया।

महिला ने कहा, "एक दयालु आदमी ने पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उसे बताया, तो उसने कैप्टन से बात की। कैप्टन ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा - लेकिन जाते समय उसने मेरी तरफ़ इस तरह से उंगली उठाई जिससे मुझे और भी असुरक्षित महसूस हुआ।"

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी कहानी इसलिए साझा करने का फैसला किया क्योंकि किसी भी महिला को इस तरह के उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा, "मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि किसी भी महिला को ऐसा कुछ नहीं सहना चाहिए - न कैब में, न बाइक पर, न कहीं भी। मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए चुप नहीं रह सकी। कृपया सतर्क रहें, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें और चुप न रहें।"

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उनसे घटना की जानकारी, जिसमें घटनास्थल और उनकी संपर्क जानकारी शामिल है, साझा करने को कहा ताकि जाँच शुरू की जा सके।

रैपिडो ने भी इस मामले पर बात की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने कहा, "हम आपकी हालिया यात्रा के दौरान कैप्टन के अनुचित आचरण के बारे में जानकर चिंतित हैं। आपकी सुरक्षा और आराम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृपया हमें मामले की विस्तार से जाँच करने के लिए कुछ समय दें।"

