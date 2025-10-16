Bengaluru: इलाज के नाम पर पत्नी को दी मौत, 6 महीने बाद खुला कातिल डॉक्टर का राज, जानें कैसे

Bengaluru: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पेशेवर डॉक्टर के कत्ल करने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाले मामले में डॉक्टर पति ने अपनी ही पत्नी को अपने ज्ञान के आधार पर प्लान तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल के 32 वर्षीय जनरल सर्जन महेंद्र रेड्डी को अच्छी तरह पता था कि मानव शरीर कैसे प्रतिक्रिया देगा, और उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जान लेने के लिए किया।

28 वर्षीय त्वचा विशेषज्ञ की अचानक मौत को प्राकृतिक बताकर खारिज किए जाने के छह महीने बाद, पुलिस ने कहा कि उसके पति महेंद्र रेड्डी ने एक सर्जन की तरह ही उसकी हत्या की योजना बनाई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महेंद्र को 14 अक्टूबर को अपनी पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी की इलाज के नाम पर एनेस्थीसिया की घातक खुराक देकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस जोड़े की शादी एक साल से भी कम समय पहले, 26 मई, 2024 को हुई थी। पुलिस ने कहा कि महेंद्र ने अपनी पेशेवर विशेषज्ञता और अपनी पत्नी के चिकित्सा इतिहास की गहन जानकारी का इस्तेमाल "नैदानिक ​​सटीकता" के साथ इस कृत्य की योजना बनाने के लिए किया।

व्हाइटफील्ड के डीसीपी एम परशुराम ने कहा, "महेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई थी। वह उसकी चिकित्सीय कमज़ोरियों को जानता था और अपने पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल उनका फायदा उठाने के लिए करता था।"

डॉक्टर पति ने रची साजिश

महेंद्र ने 21 अप्रैल को कृतिका को उनके घर पर पहली बार अंतःशिरा (IV) दवा दी, यह दावा करते हुए कि यह पेट की परेशानी के लिए है। अगले दिन, वह उसे मराठाहल्ली स्थित उसके माता-पिता के घर ले गया और कहा कि उसे आराम की ज़रूरत है, और बाद में उसी रात एक और IV खुराक देने के लिए लौटा, नई एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया। 23 अप्रैल को, कृतिका ने IV जगह पर दर्द की शिकायत की। महेंद्र ने कथित तौर पर उसे व्हाट्सएप पर इसे न हटाने की सलाह दी, और आश्वासन दिया कि वह उसी रात एक और खुराक देने के लिए फिर आएगा। रात लगभग 9:30 बजे, वह उसके कमरे में गया और इंजेक्शन दिया।

अगली सुबह, 24 अप्रैल को, कृतिका बेहोश पाई गई। डॉक्टर होने के बावजूद, महेंद्र ने कथित तौर पर सीपीआर का प्रयास नहीं किया। उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने बाद में उसके अंगों में संवेदनाहारी पदार्थों की मौजूदगी की पुष्टि की, जिससे पता चला कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी।

निष्कर्षों के बाद, पुलिस ने पहले दर्ज की गई अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) को हत्या के मामले में बदल दिया और मुनि रेड्डी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

जो एक चिकित्सा रहस्य के रूप में शुरू हुआ था, वह कृतिका के पिता, के. मुनि रेड्डी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद हत्या के मामले में बदल गया।

उन्होंने कहा, "हमारी बेटी मानती थी कि उसका विवाह सम्मान और प्रेम पर आधारित था। लेकिन उसी चिकित्सा ज्ञान का उपयोग, जिससे दूसरों को ठीक होना चाहिए था, उसकी जान लेने के लिए किया गया।"

पुलिस को बाद में पता चला कि महेंद्र यह जानकर परेशान हो गया था कि कृतिका लंबे समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक विकारों से पीड़ित थी, यह जानकारी उसके परिवार ने कथित तौर पर शादी से पहले नहीं बताई थी।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस खुलासे ने महीनों तक आक्रोश को जन्म दिया, जिसका अंत सुनियोजित ज़हर देने में हुआ।

अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी, महेंद्र ने कथित तौर पर संयम बनाए रखा और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह एक दुखद चिकित्सा घटना हो।

जब पूछताछ की गई, तो सर्जन ने कथित तौर पर कोई भावना नहीं दिखाई, और ज़ोर देकर कहा कि वह निर्दोष है और उसकी पत्नी की मृत्यु प्राकृतिक थी।

एफएसएल की रिपोर्ट के बाद, पुलिस ने मामले को हत्या के रूप में वर्गीकृत किया और महेंद्र को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत गिरफ्तार कर लिया।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने "एक ऐसी हत्या का पर्दाफाश करने के लिए" जाँच दल की सराहना की, जिसे चिकित्सा त्रासदी के रूप में छिपाया गया था।

कृतिका अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, 4 मई को, अपना स्वयं का त्वचा क्लिनिक, स्किन एंड स्केलपेल, खोलने की तैयारी कर रही थीं। कृतिका, एक प्रतिष्ठित त्वचा विशेषज्ञ, ने व्यादेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस, नवोदय मेडिकल कॉलेज, रायचूर से एमडी और बाद में एनबीईएमएस से त्वचाविज्ञान, रतिजरोग और कुष्ठ रोग में डीएनबी की उपाधि प्राप्त की थी।

विक्टोरिया अस्पताल में उनके सहयोगियों ने उन्हें समर्पित और दयालु बताया। एक सहयोगी ने कहा, "वह हमेशा त्वचाविज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती थीं। यह बहुत दुखद है कि उनके अपने पति ने ही उस भरोसे को तोड़ा।"

Web Title: Bengaluru Doctor kills wife in name of treatment murderer secret revealed after 6 months find out how