VIDEO: रूह कंपा देने वाला वीडियो, मारी टक्कर फिर कई मीटर तक घसीटा

Bengaluru Bus Video:कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसी दहला देने वाली घटना देखने को मिली, जिसमें ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया। इस कारण बस ने दो बाइक को सीधे टक्कर मार दी और उन्हें कई किलोमीटर तक घसीटते हुए आगे तक ले गई, यह घटना सोमवार को हुई। इसकी चपेट में आए कई वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच ये पूरी घटना बस के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, गौरतलब है कि ये घटना बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर के पास घटी।

वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखकर वोल्वो बस चला रहा है। फिर वह आगे ट्रैफिक देखता है और ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड बाद, वह कम से कम चार कार और पांच दोपहिया वाहनों से टकरा जाता है।

CCTV captures moment BMTC bus smashes through traffic on Bengaluru’s busy Hebbal flyover. No deaths, thankfully, 1 man injured. (Via @anaghakesav) pic.twitter.com/0KUHQMEdAC — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 13, 2024

आखिरकार लगभग 10 सेकंड के बाद बस रुकी जब एक कार जिसे कई मीटर तक घसीटा गया, उसके सामने तिरछी खड़ी हो गई। वीडियो में बस कंडक्टर को ड्राइवर की सीट की ओर भागते हुए और इशारे से पूछते हुए भी दिखाया गया है कि वह ब्रेक क्यों नहीं लगा रहा है। फिर कुछ देर बाद कार से टकरा जाने पर बस का शीशा टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि घटना की आगे की जांच जारी है।

