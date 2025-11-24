Bengaluru: 5-स्टार होटल में क्रू मेंबर महिला के साथ बलात्कार, 60 वर्षीय पायलट पर लगा आरोप

Bengaluru: बेंगलुरु के एक होटल में महिला को-पायलट ने अपने साथी पायलट पर रेप रा बड़ा आरोप लगाया है। महिला को-पायलट ने कहा कि उसने चार्टर्ड फ़्लाइट की ड्यूटी के दौरान बेंगलुरु में लेओवर के दौरान उसके साथ रेप किया।

यह केस शुरू में हैदराबाद में रजिस्टर किया गया था और बाद में आगे की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि कथित क्राइम वहीं हुआ था।

शिकायत के मुताबिक, 18 नवंबर को महिला को-पायलट और दो पुरुष पायलट बेगमपेट एयरपोर्ट से एक स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट से पुट्टपर्थी होते हुए बेंगलुरु गए थे। क्योंकि उन्हें अगले दिन एक और फ़्लाइट ऑपरेट करनी थी, इसलिए तीनों रात के लिए एक ही होटल में चेक इन कर गए। शाम को एक साथ बाहर निकलने के बाद, ग्रुप होटल लौट आया। आरोपी, जिसकी पहचान पायलट रोहित शरण के तौर पर हुई है, ने कथित तौर पर महिला को-पायलट को सिगरेट पीने के लिए अपने साथ बाहर चलने को कहा। वह मान गई, लेकिन बाहर जाने के बजाय, वे उसके होटल के कमरे की तरफ़ चले गए। जब ​​वह दरवाज़े पर पहुँची, तो शरण ने कथित तौर पर उसे अंदर खींच लिया और उसके साथ रेप किया।

बाद में महिला 20 नवंबर को क्रू के साथ हैदराबाद लौट आई। बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर, उसने फ़्लाइट मैनेजमेंट को घटना की जानकारी दी और बाद में बेगमपेट पुलिस स्टेशन में एक फ़ॉर्मल शिकायत दर्ज कराई।

उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित नियमों के तहत केस दर्ज किया। चूंकि अपराध बेंगलुरु में हुआ था, इसलिए केस को वहां के अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो अब जांच करेगी।

अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जांच चल रही है और सही कार्रवाई की जाएगी।

