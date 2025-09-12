15 डीजे पर 5.04 लाख रुपये का जुर्माना, गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में संगीत पर डांस

Beed: डीजे मालिकों के 15 वाहन जब्त कर लिए गए और इन वाहनों पर अलग-अलग 10,000 रुपये से 54,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।

छत्रपति संभाजीनगरः महाराष्ट्र के बीड जिले में अधिकारियों ने गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कथित तौर पर तेज आवाज में संगीत बजाने के लिए 15 डीजे (डिस्क जॉकी) पर सामूहिक रूप से पांच लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा की गई है।

गणेश विसर्जन के दौरान बीड शहर, पेठ बीड और शिवाजी नगर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर डीजे बजाने वालों ने ध्वनि सीमा का उल्लंघन किया था। अधिकारी ने बताया कि इन पर कुल मिलाकर 5.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। डीजे मालिकों के 15 वाहन जब्त कर लिए गए और इन वाहनों पर अलग-अलग 10,000 रुपये से 54,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।

