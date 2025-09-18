छुट्टी पर आया एनएसजी कमांडो चंपालाल ने वाहन को रोककर सवार लोगों पर किया हमला, एक की मौत और दूसरा घायल, 5 लोगों ने तलवार-धारदार हथियारों से किया अटैक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 16:47 IST2025-09-18T16:45:40+5:302025-09-18T16:47:09+5:30
Barmer: तलवार व अन्य धारदार हथियारों से लैस लगभग पांच लोग एसयूवी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और सरनू गांव के पास पीड़ितों के वाहन को रोक कर उन पर जानलेवा हमला किया।
Barmer: राजस्थान के बाड़मेर जिले में कुछ लोगों ने एक वाहन को रोककर उसमें सवार लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी हमलावरों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का कमांडो भी शामिल है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि घटना बुधवार देर रात सदर थाना क्षेत्र में हुई। मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपालाल है जो छुट्टी पर बाड़मेर आया था। उन्होंने बताया कि मानेसर स्थित एनएसजी अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है।
स्थानीय पुलिस एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि आरोपी कमांडो की तलाश की जा रही है। मीणा के अनुसार तलवार व अन्य धारदार हथियारों से लैस लगभग पांच लोग एसयूवी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और सरनू गांव के पास पीड़ितों के वाहन को रोक कर उन पर जानलेवा हमला किया।
हमले में एक व्यक्ति की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई। हरलाल को गंभीर चोटें आईं और बाड़मेर जिला अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। मीणा ने बताया कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
मृतक के परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। शवगृह के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि खेताराम, हरलाल और वीरेंद्र एक वाहन से घर लौट रहे थे तभी उन पर हमला किया गया।
वीरेंद्र एक ठेके शराब की दुकान पर सेल्समैन है। जब आरोपियों ने पीड़ितों पर हमला किया तो वीरेंद्र सड़क किनारे एक गड्ढे में गिर गया और भाग निकला। घटना के बाद, सदर और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस दल मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल विशेषज्ञ, श्वान दस्ते और तकनीकी इकाइयों को तैनात किया गया।