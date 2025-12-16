विवाहिता से शादी की?, प्रेमी संदीप के माता-पिता और चार बहन ने मिलकर प्रेमिका ममता को काट डाला, खून से लथपथ शव और पास ही कुल्हाड़ी बरामद

Highlights Barabanki: गोरखपुर निवासी एक विवाहित महिला ममता के साथ भी प्रेम संबंध था। Barabanki: पुलिस ने बताया कि सोमवार रात ममता संदीप के घर आई थी। Barabanki: पास ही खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी।

Barabanki: बाराबंकी जिले के शहावपुर कस्बे में 31 वर्षीय एक विवाहित महिला की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी गई जिसका शव पुलिस ने उसके प्रेमी के घर से बरामद किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस को संदेह है कि इस वारदात में प्रेमी के माता-पिता और उसकी चार बहनों की भूमिका हो सकती है। ये सभी कथित तौर पर फरार हैं। यह मामला मंगलवार सुबह सामने आया। पुलिस के अनुसार, शहावपुर निवासी संदीप की करीब एक माह पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका गोरखपुर निवासी एक विवाहित महिला ममता के साथ भी प्रेम संबंध था।

पुलिस ने बताया कि सोमवार रात ममता संदीप के घर आई थी। उस समय संदीप के माता-पिता और बहनें घर पर ही मौजूद थीं, जबकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब छह बजे संदीप शौच के लिए घर से बाहर गया था तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह लौटा तो उसने घर के अंदर ममता का खून से लथपथ शव देखा और पास ही खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी।

उसने बताया कि संदीप ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, खुद संदीप ने अपने माता-पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। क्षेत्राधिकारी (रामनगर) गरिमा पंत ने बताया कि घटना के बाद से संदीप के माता-पिता और उसकी चारों बहनें फरार हैं। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंत ने कहा, ‘‘ममता के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है।’’

