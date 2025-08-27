कमरे में सो रही पत्नी मंजू देवी को पति रामआसरे वर्मा ने कुल्हाड़ी से काटा, आरोपी अरेस्ट

Banda: बांदा सदर के पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह गौर ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम कमरे में सो रही मंजू देवी (38) पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।

सांकेतिक फोटो

Banda: बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम एक व्यक्ति ने कथित रूप से कुल्हाड़ी से हमलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा सदर के पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह गौर ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौंसड़ गांव में मंगलवार की शाम कमरे में सो रही मंजू देवी (38) पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति रामआसरे वर्मा (44) को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चला है।

बांदा में सहपाठी छात्र के धक्का देने से छात्रा की मृत्यु

बांदा जिले में कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव के एक विद्यालय में मंगलवार को आपसी झगड़े के दौरान एक छात्र द्वारा कथित रूप से धक्का देने से बेहोश हुई छात्रा की मौत हो गई। बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिवराज ने बताया कि मृतक छात्रा की पहचान पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली गोमती के रूप में हुई है।

एएसपी ने बताया, ‘‘कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव के प्राथमिक विद्यालय में आपसी झगड़े के दौरान एक सहपाठी छात्र के धक्का देने से गोमती (10) बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।’’

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। थाना पुलिस सहपाठी छात्र को हिरासत में लेकर घटना बाबत पूछताछ कर रही है। 

