Ballia crime news: 13 वर्षीय लड़की को रितेश राजभर ने 9 जनवरी को किया अपहरण, दिल्ली-आंध्र प्रदेश ले जाकर 7 महीने तक किया दुष्कर्म

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 17:43 IST2025-08-23T17:42:42+5:302025-08-23T17:43:54+5:30

Ballia crime news: थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि लड़की की मां की शिकायत के आधार पर 15 जनवरी को रितेश, उसके पिता खेदन और भाई पिंटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

सांकेतिक फोटो

Highlights पुलिस ने शनिवार को थानाक्षेत्र के एक स्थान से अपहृत लड़की को मुक्त करा लिया।अगवा कर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ले गया, सात माह तक उससे दुष्कर्म किया गया।थानाक्षेत्र के बेलौना हरपुर गांव से शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बलियाः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ले जाकर उससे सात महीने तक कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, खेजुरी थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय एक लड़की का गांव में ही रहने वाले रितेश राजभर (20) नाम के लड़के ने नौ जनवरी को अपहरण कर लिया था। थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि लड़की की मां की शिकायत के आधार पर 15 जनवरी को रितेश, उसके पिता खेदन और भाई पिंटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस ने शनिवार को थानाक्षेत्र के एक स्थान से अपहृत लड़की को मुक्त करा लिया। उन्होंने बताया कि लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि रितेश उसे अगवा कर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ले गया, जहां तकरीबन सात माह तक उससे दुष्कर्म किया गया।

अधिकारी ने बताया कि लड़की के बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा जोड़ दी गयी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी रितेश को थानाक्षेत्र के बेलौना हरपुर गांव से शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

