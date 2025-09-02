28 मई को मुकेश राजभर की अन्नू से शादी, 31 अगस्त को प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी अनीश राजभर, बंधक बनाकर पंचायत में पेश, प्रेमी के साथ रहेगी प्रेमिका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 2, 2025 22:17 IST2025-09-02T22:17:03+5:302025-09-02T22:17:35+5:30

Ballia crime news: तीन महीने पुराने विवाह को खत्म करने की अनुमति देने के पंचायत के फैसले के समय महिला का प्रेमी भी वहां मौजूद था।

Ballia crime news Mukesh Rajbhar got married Annu Rajbhar 28 May lover Anish Rajbhar meet girlfriend 31 August Panchayat hostage girlfriend stay her boyfriend | 28 मई को मुकेश राजभर की अन्नू से शादी, 31 अगस्त को प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी अनीश राजभर, बंधक बनाकर पंचायत में पेश, प्रेमी के साथ रहेगी प्रेमिका

सांकेतिक फोटो

Highlightsबड़सरी ग्राम के प्रधान कमलेश सिंह ने घटना की पुष्टि की।बंधक बना लिया और दोनों पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया।ग्राम पंचायत ने घोषणा की कि विवाह को समाप्त कर दिया गया है।

Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक ग्राम पंचायत ने व्याभिचार की आरोपी एक महिला को उसके कथित प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी। महिला के पति और ससुराल वालों ने उस पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत से "विवाह खत्म करने" की अनुमति मांगी थी। तीन महीने पुराने विवाह को खत्म करने की अनुमति देने के पंचायत के फैसले के समय महिला का प्रेमी भी वहां मौजूद था।

बड़सरी ग्राम के प्रधान कमलेश सिंह ने घटना की पुष्टि की और बताया कि बड़सरी जागीर के मुकेश राजभर ने 28 मई, 2025 को परसिया गांव की अन्नू राजभर से शादी की थी। ग्रामीणों ने बताया कि 31 अगस्त को अन्नू के ससुराल वालों ने कैथौली गांव के अनीश राजभर को बंधक बना लिया और दोनों पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया।

उन्होंने बताया कि मुकेश के परिवार के अनुरोध पर सोमवार को एक ग्राम पंचायत बुलाई गई, जहां इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। मुकेश ने पंचायत को बताया कि उसकी पत्नी "बेवफा" है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद, ग्राम पंचायत ने घोषणा की कि विवाह को समाप्त कर दिया गया है।

मनियार के थाना प्रभारी कौशल पाठक ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पाठक ने कहा, "हमें भी आपसी सहमति से लिए गए पंचायत के फैसले के बारे में पता चला है। चूंकि हमें इस मामले में किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।"

Web Title: Ballia crime news Mukesh Rajbhar got married Annu Rajbhar 28 May lover Anish Rajbhar meet girlfriend 31 August Panchayat hostage girlfriend stay her boyfriend

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश