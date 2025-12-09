Ballia crime news: शादी का झांसा देकर 2 साल से बार-बार बनाए शारीरिक संबंध, दिनेश पासवान ने प्रेमिका से कहा- मुझे शादी नहीं करनी

Highlights युवती ने शादी करने के लिए कहा तो दिनेश ने शादी करने से मना कर दिया। महिला से यौन संबंध बनाना के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घर से गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया।

Ballia: बलिया जिले के दोकटी थाना पुलिस ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर एक युवती से लगातार दो वर्ष तक यौन संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 20 वर्षीया युवती को शादी का झांसा देकर उसके गांव के ही दिनेश पासवान (23) ने पिछले दो साल से उसके साथ कथित तौर पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने कहा कि जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो दिनेश ने शादी करने से मना कर दिया।

बैरिया क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित युवती की तहरीर पर दिनेश पासवान के विरुद्ध सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे और कपट से महिला से यौन संबंध बनाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को उसके घर से गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया।

Web Title: Ballia crime news Dinesh Paswan repeatedly physical relations sex girlfriend 2 years pretext marriage told girlfriend don't want to marry her