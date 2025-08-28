14 साल की लड़की से एकतरफा प्यार, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था 19 वर्षीय युवक, इनकार करने पर गैस सिलिंडर से हमला किया और फिर फावड़े से प्रहार कर हत्या की, शव घर में दफनाया

Highlights पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह लड़की से एकतरफा प्यार करता था। गैस सिलिंडर से हमला किया और फिर फावड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। समून जब शव को घर में ही दफना रहा था।

बागपतः बागपत जिले के छपरौली क्षेत्र में एक घर में घुसकर किशोरी की फावड़े से प्रहार कर हत्या करने के बाद शव को घर में दफनाने की कोशिश की गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बृहस्पतिवार को बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के बौढ़ा गांव में समून नामक 19 वर्षीय युवक ने 14 साल की लड़की की बुधवार को उसके घर में घुसकर फावड़े से प्रहार करके हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी समून को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह लड़की से एकतरफा प्यार करता था। वह उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसके इनकार करने पर उसने पहले उस पर गैस सिलिंडर से हमला किया और फिर फावड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। सिंह ने बताया कि समून जब शव को घर में ही दफना रहा था।

तभी लड़की के परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृत लड़की के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय बताई जा रही है। लड़की के पिता की चार महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मां मजदूरी करके तीन छोटे बच्चों का पालन-पोषण कर रही है।

