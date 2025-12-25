तुमसे शादी नहीं करनी, प्रेमिका गुड्डन ने प्रेमी सतनाम को किया मना, गली में रास्ता रोक तमंचे से सिर में मारी गोली और फिर नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की

Highlights कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने तमंचे से युवती के सिर में गोली मार दी। घायल होकर गिर पड़ी जिसके बाद सतनाम अपने घर गया और नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बागपतः बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने बृहस्पतिवार को एक युवती की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि बड़ौत जिले के महावतपुर बावली गांव में सतनाम (22) अपने ही गांव की रहने वाली गुड्डन (20) से एकतरफा प्रेम करता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। उन्होंने बताया कि आज पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे गुड्डन घर से कुछ सामान लेने निकली थी और इसी दौरान पीछे की गली में पहले से मौजूद सतनाम ने उसका रास्ता रोक लिया।

दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने तमंचे से युवती के सिर में गोली मार दी। अधिकारियों ने बताया कि गोली लगते ही युवती गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी जिसके बाद सतनाम अपने घर गया और नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से तमंचा बरामद किया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मामले की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला एकतरफा प्रेम से जुड़ा प्रतीत हो रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

