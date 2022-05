बागपतः पुलिस दबिश के दौरान लड़की के साथ फरार युवक की मां और दो बहनों ने खाया जहर, हालत गंभीर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2022 07:33 AM

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज (मंगलवार) पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी व लड़की गांव में ही घर पर हैं। इस सूचना पर आज शाम करीब सात बजे पुलिस दबिश देने गई थी।

