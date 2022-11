Ayushi Murder Case: अंतरजातीय विवाह से नाराज थे माता-पिता, सीने में लगी गोली फेंफड़ों को चीरते हुए पार हुई, दूसरी सिर में अटकी, शव को पिता ने ट्रॉली बैग में पैक कर मथुरा में फेंका

Highlights आयुषी के माता-पिता उसके एक साल पहले अंतरजातीय विवाह कर लेने से नाराज थे। आयुषी का पोस्टमार्टम तीन चिकित्सकों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के बीच कराया गया। मृतका की मां को उसके पिता के साथ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया।

Ayushi Murder Case: यमुना एक्सप्रेस-वे पर ट्रॉली बैग में मिली लाश की पहचान दिल्ली की रहने वाली आयुषी के रूप में होने के बाद मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी हत्या करने वाले पिता ने उसे दो गोली मारी थी, जिनमें से एक गोली उसके सीने के पार हो गई थी, जबकि दूसरी सिर में अटक गई थी।

बताया जा रहा है कि आयुषी के माता-पिता उसके एक साल पहले अंतरजातीय विवाह कर लेने से नाराज थे। कार्यवाहक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि आयुषी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सिर और सीने में गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा कि सीने में लगी गोली फेंफड़ों को चीरते हुए पार हो गई थी, जबकि सिर में लगी गोली फंसी रह गई।

आयुषी का पोस्टमार्टम तीन चिकित्सकों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के बीच कराया गया। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर शुक्रवार को एक बंद ट्रॉली बैग में युवती का शव मिलने के मामले को सुलझाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को मृतका की मां को उसके पिता के साथ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया।

UP | The parents of the 25-year-old woman whose body was found in a suitcase thrown away in a secluded area in #Mathura on Nov 18 have been arrested. The parents killed their daughter as she married a man of her choice. Licensed weapon used in the murder recovered: SP City pic.twitter.com/xkaEohCFMt