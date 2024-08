WATCH: अयोध्या रेप केस में आरोपी सपा नेता मोईद खान की प्रोपर्टी पर चला 'बाबा का बुलडोजर', बेकरी हुई ध्वस्त

Highlights प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर आरोपी मोईद खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया सपा नेता खान की बेकरी में एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा था जिसे अवैध रूप से तालाब के ऊपर बनाया गया था

नई दिल्ली: अयोध्यारेप केस में 2 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया। इस बीच, यूपी सरकार ने थाना और चौकी प्रभारियों को भी निलंबित कर दिया है। भदरसा के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नायर बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और संपत्ति की पैमाइश की गई। इसके बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई। अयोध्या के जिलाधिकारी ने बताया, "मोईद खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है।"

सिंह ने बताया, "बेकरी में एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा था। यह अवैध रूप से तालाब के ऊपर बनाया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।" इससे पहले आज अयोध्या गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने छापा मारा। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी में बनने वाले उत्पादों की जांच के आदेश दिए। मोईद खान भदरसा में 'एवन बेकरी' नाम से बेकरी चलाते हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh | Demolition underway at the bakery of SP leader Moeed Khan, the main accused in the gang rape of a minor girl, in Ayodhya. pic.twitter.com/msA23T12sc