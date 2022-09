Methamphetamine tablets: महिला के पास से मेथएम्फेटामाइन की 505000 गोलियां बरामद, कीमत 167.86 करोड़ रुपये, जानें क्या है...

Highlights अधिकारी ने बताया कि एक महिला के पास से यह बरामदगी की गई। मिजोरम में किसी एक अभियान में बरामद की गई मादक पदार्थों की यह सबसे ज्यादा मात्रा है। आरोपी और मादक पदार्थ को शनिवार को जोखाथार पुलिस थाने को सौंप दिया गया।

आइजोलः असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने चम्फाई जिले में म्यांमा की सीमा के पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किये हैं जिनकी कीमत 167.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

असम राइफल्स के एक अधिकारी ने बताया कि सेरछिप बटालियन और राज्य पुलिस के इस संयुक्त अभियान में शुक्रवार को मेलबुक गांव से मेथएम्फेटामाइन की 5,05,000 गोलियां (55.80 किलोग्राम) बरामद की गई। अधिकारी ने बताया कि एक महिला के पास से यह बरामदगी की गई।

Serchhip Battalion of 23 Sector Assam Rifles under the aegis of Inspector General Assam Rifles (East), recovered Methamphetamine tablets (Qty - 5,05,000 tablets, total weight - 55.80 Kgs) worth Rs 167.86 Crores in general area Melbuk village, Champhai district on 23 September pic.twitter.com/KIKz7227sX