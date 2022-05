असम: पुलिस हिरासत में शख्स की मौत, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगाई, देखें वीडियो

Highlights मामले में हमने 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है। जनता ने थाने का घेराव किया और थाने पर हमला किया।

नागांवः असम के नागांव में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत होने के बाद भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। गांव के लोगों ने कहा कि पुलिस वाले बतख और 10000 रुपया मांग रहे थे और नहीं देने पर पुलिस ने मार डाला।

Assam | Mob set Batadrava Police Station on fire in Nagaon district after man allegedly died in police custody



We're investigating the allegations. 3 have been detained from among persons who attacked police station. 2 police personnel have been injured in attack: SP Leena Doley pic.twitter.com/7kwCCYwB0s