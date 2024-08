Assam Gang Rape: 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद विरोध प्रदर्शन, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया जांच का आदेश

Assam Gang Rape:असम के नागांव जिले के ढिंग इलाके में एक 14 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से पूरे असम में आक्रोश है। शुक्रवार को घटना के सामने आने के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है और वह आरोपियों की सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच, असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मामले का संज्ञान लिया है। सीएम ने एक्स पर जानकारी देते हुए जांच का आश्वासन दिया है।

सीएम सरमा ने ट्वीट में लिखा, "ढिंग में हुई भयावह घटना, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, मानवता के खिलाफ अपराध है और इसने हमारी सामूहिक चेतना पर आघात किया है। हम किसी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाएंगे। मैंने निर्देशन किया है @DGPAssamPolice साइट का दौरा करें और ऐसे राक्षसों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।"

The horrific incident at Dhing, involving a minor, is a crime against humanity and has struck our collective conscience.



We will NOT SPARE anyone & BRING the perpetrators to JUSTICE. I've directed @DGPAssamPolice to visit the site and ensure swift action against such monsters.