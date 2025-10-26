मुख्य आरोपी जितेंद्र, इशान और अरमान ने मोटरसाइकिल से पीछा कर रोका और लक्ष्मी बाई कॉलेज के पास 20 वर्षीय छात्रा पर तेजाब हमला

Ashok Vihar: मुख्य आरोपी की पहचान मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है, जहां पीड़िता भी रहती है। जितेंद्र के साथ इशान और अरमान भी थे।

Highlightsआरोपी और दो साथियों ने मोटरसाइकिल से पीछा करके उसे रोक लिया। चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए।हमले के तुरंत बाद तीनों युवक मौके से भाग गए।

नई दिल्लीः उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार इलाके में लक्ष्मी बाई कॉलेज के पास रविवार को 20 वर्षीय एक छात्रा पर उसका पीछा कर रहे एक व्यक्ति और उसके साथियों ने कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसके हाथ जल गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह उस समय हुई, जब पीड़िता अतिरिक्त कक्षा के लिए अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। वह एक निजी संस्थान में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा, “आरोपी और उसके दो साथियों ने मोटरसाइकिल से पीछा करके उसे रोक लिया।

मुख्य आरोपी की पहचान मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है, जहां पीड़िता भी रहती है। जितेंद्र के साथ इशान और अरमान भी थे।” छात्रा के बयान के मुताबिक, इशान ने अरमान को एक बोतल थमाई, जिसने उस पर तेजाब फेंक दिया। बयान के अनुसार, छात्रा ने अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए।

बयान में कहा गया है, “हमले के तुरंत बाद तीनों युवक मौके से भाग गए। छात्रा को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया।” अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जितेंद्र कई महीनों से छात्रा का पीछा कर रहा था और लगभग एक महीने पहले दोनों के बीच कथित तौर पर जबर्दस्त बहस हुई थी,

जिसके बाद वह छात्रा को और परेशान करने लगा था। अपराध शाखा की एक टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं (जिनमें तेजाब हमले से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) ने कहा, “आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है।”

