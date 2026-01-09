अंकिता भंडारी हत्याकांड: भाजपा नेता सुरेश राठौड़ ने वायरल ऑडियो-वीडियो को नकारा, उर्मिला सनावर को बताया कांग्रेस की साज़िश

हरिद्वार: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में अपनी वायरल ऑडियो-वीडियो को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने बयान में इसे एक षड्यंत्र बताया और अपनी भूमिका से इनकार किया। साथ ही मामले में उन्होंने कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को एएनआई को दिए अपने बयान में भाजपा नेता ने कहा, "मैंने फेसबुक, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप पर किसी के साथ कोई ऑडियो या वीडियो शेयर नहीं किया है, और मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने यह किया है, वे एक साज़िश में शामिल हैं, और इसमें कौन-कौन शामिल है और उन्होंने किसके साथ साज़िश रची, इसके डिटेल्स धीरे-धीरे साफ़ हो रहे हैं और अब सबके सामने आ गए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है।"

उन्होंने कहा, "अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उत्तराखंड में अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है, और संगठन को बदनाम किया जा रहा है – यह उर्मिला सनावर और उनसे जुड़े लोगों, कांग्रेस के लोगों की गहरी साज़िश है, जो उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल करते थे, फोन करते थे, उनसे मिलते थे और उनसे संपर्क करते थे। वे इस साज़िश में पूरी तरह शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "आज मैं खानपुर के विधायक उमेश कुमार का एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा – और मैं काफी हैरान था – कि उर्मिला सनावर ने कहा था कि उन्होंने फरवरी 2024 में अंकिता भंडारी के मर्डर के बारे में बात की थी। और एक साल बाद, सरकार में अस्थिरता पैदा करने की साज़िश के तहत, उन्होंने उत्तराखंड का माहौल खराब करने के लिए नकली, AI-जेनरेटेड ऑडियो और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की भी तारीफ़ करता हूँ।

राठौड़ ने आगे कहा, "उन्होंने (कोर्ट)उर्मिला और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी निर्देश दिए हैं, उन्हें इस मामले में पार्टी बनाया है, मीडिया में सर्कुलेट किए गए ऑडियो और वीडियो के बारे में। आर्टिकल 29 और 31 इसमें सभी डिटेल्स दिए गए हैं, और यह एक साफ़ संकेत है। कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ: भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, और यह भारतीय लोगों के दिमाग में बसा हुआ है... आपने कुछ दिन पहले उर्मिला सनावर का एक ऑडियो सुना होगा। वह गरिमा दसाउनी से बात कर रही थीं और कह रही थीं कि वह 8 तारीख (जनवरी) को कांग्रेस में शामिल होंगी। वह आ रही थीं, वह आ रही थीं, और वह कल आईं।"

#WATCH | Haridwar | Ankita Bhandari murder case | BJP leader Suresh Rathore says, "I have never shared any audio or video with anyone on Facebook, any media platform, or WhatsApp, and I don't have much information about this. The people who did this are involved in a conspiracy,… pic.twitter.com/TAhgvt0QwM — ANI (@ANI) January 9, 2026

उन्होंने आगे कहा, "यह साज़िश शैलजा जी के नेतृत्व में थी, जो इंचार्ज थीं। अगर उनके खिलाफ यह वारंट जारी नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि वह कल कांग्रेस में शामिल हो गई होतीं। आज, वह ऐसा नहीं कर सकतीं। किसी भी तरह बच नहीं सकती। वह पूरी तरह फंस गई है। वह हमेशा से ब्लैकमेलर रही है। उसने कई जाने-माने लोगों को ब्लैकमेल किया है।"

