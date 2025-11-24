Andhra Pradesh: यूएस वीजा न मिलने पर डॉक्टर ने की खुदखुशी, महिला का सुसाइड नोट बरामद

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। महिला डॉक्टर की आत्महत्या के पीछे की वजह महिला को अमेरिकी वीजा न मिलना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि US वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वह बहुत परेशान थी।

महिला, जिसका नाम रोहिणी है और वह असल में गुंटूर ज़िले की रहने वाली थी, 22 नवंबर को पद्मा राव नगर में अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली। पुलिस ने PTI को बताया कि यह घटना तब सामने आई जब उसकी घरेलू सहायिका ने दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर शोर मचाया।

जानकारी के अनुसार, घरेलू सहायिका ने डॉक्टर के परिवार को इसकी जानकारी दी, जो पास में ही रहते थे। जब परिवार फ्लैट पर पहुँचा और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और उसे मरा हुआ पाया।

पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसने 21 नवंबर की देर रात ज़्यादा नींद की गोलियां खाई होंगी या खुद को कोई चीज़ इंजेक्ट की होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि उसकी मौत का सही कारण डिटेल्ड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मेडिकल जांच के बाद उसकी बॉडी उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। जांच करने वालों को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला।

पुलिस ने बताया कि नोट से पता चलता है कि वह डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका वीज़ा रिजेक्ट होने से वह परेशान थी।

उसकी माँ, लक्ष्मी ने कहा कि उनकी बेटी काम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाने की बेसब्री से तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वह स्ट्रेस में थी।

उन्होंने कहा कि रोहिणी इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज़ेशन करना चाहती थी और उसने पद्मा राव नगर में रहने का फैसला किया ताकि वह पढ़ाई के दौरान लाइब्रेरी के पास रह सके।

लक्ष्मी ने अपनी बेटी के अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन के बारे में बताते हुए कहा, "वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उसने 2005 और 2010 के बीच किर्गिस्तान में MBBS पूरा किया था। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, और उसके भविष्य के लिए बड़े सपने थे।"

लक्ष्मी ने यह भी याद किया कि उन्होंने रोहिणी को इंडिया में मेडिकल करियर बनाने की सलाह दी थी, लेकिन कहा कि उनकी बेटी का मानना ​​था कि US में काम करने के हालात और कमाई तुलना में बेहतर हैं, जहाँ डॉक्टर आमतौर पर हर दिन कम मरीज़ों को देखते हैं।

लक्ष्मी के मुताबिक, हाल के हफ्तों में रोहिणी की इमोशनल हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि वह अपने वीज़ा के बारे में खबर का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि लगातार अनिश्चितता, बार-बार निराशा और आखिरी रिजेक्शन ने उसे “मानसिक रूप से थका दिया और अकेला कर दिया।”

पुलिस ने कहा कि रोहिणी ने शादी नहीं की थी और ऐसा लगता था कि उसने पूरी तरह से मेडिसिन में अपना करियर बनाने पर ध्यान दिया था। इस बारे में एक केस दर्ज किया गया था।

