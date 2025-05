Aligarh: गोमांस तस्करी के शक में भीड़ ने 4 मुस्लिम लोगों को बनाया निशाना, पीट-पीटकर किया लहु-लूहान; VIDEO वायरल

Aligarh Mob Attack: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीड़तंत्र का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां चार लोगों को भीड़ ने इतना पीटा की उनकी हालत गंभीर हो गई। परेशान करने वाला मामला साधु आश्रम के पास हुआ, जहां गोमांस तस्करी के शक में चार मुस्लिम लोगों की पिटाई कर दी गई।

रिपोर्टों के अनुसार, अब तक तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि स्थानीय दक्षिणपंथी नेताओं सहित एक दर्जन अन्य लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर मांस ले जा रहे एक मिनी ट्रक को एक समूह ने रोका, जिसका दावा था कि यह अवैध गोहत्या में शामिल है। पीड़ितों की पहचान अकील (35), नदीम (32), अकील (43) और अरबाज (38) के रूप में की गई है, जिनका वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पीड़ितों में से एक के पिता सलीम ने मीडिया को बताया कि वे लोग अल-अम्मार फ्रोजन फूड्स फैक्ट्री से अतरौली लौट रहे थे, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भैंस के मांस का निर्यातक है। सुबह करीब 8:30 बजे, उन्हें कथित तौर पर भीड़ ने रोक लिया। हमलावरों ने कथित तौर पर मीट डिलीवरी का बिल फाड़ दिया, वाहन में तोड़फोड़ की, पीड़ितों से उनके फोन और नकदी लूट ली और उन्हें जाने देने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर भीड़ ने ट्रक को पलट दिया और उसमें आग लगा दी।

Uttar Pradesh, Aligarh : Four Muslims were brutally attacked and their vehicle set ablaze by "Gau Rakshaks" of Akhil Bharatiya Hindu Sena masquerading as 'cow protectors' on Saturday over suspicion that they were transporting cow meat.

Later, Cow Vigilantes filed an FIR against… pic.twitter.com/ADJsuahwxP — T2mas (@T2mas1) May 26, 2025

सलीम ने आगे आरोप लगाया कि हमलावर पुलिस के आने के बाद ही वहां से गए। हालांकि, कुछ वीडियो फुटेज से पता चलता है कि कानून प्रवर्तन की मौजूदगी में भी हमला जारी रहा। पूरी घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

एसपी अमृत जैन ने दो एफआईआर दर्ज की गई हैं: एक कथित गोहत्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा और दूसरी सलीम द्वारा हमलावरों के खिलाफ। जैन ने प्रकाशन को बताया, "मांस का नमूना परीक्षण के लिए मथुरा भेजा गया है। हम सबूतों की जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।"

एफआईआर में वीएचपी नेता राजकुमार आर्य और भाजपा नेता अर्जुन सिंह सहित 13 लोगों के नाम हैं।

तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर ने भी दस्तावेज पोस्ट किए, जो साबित करते हैं कि मांस भैंस का था, गोमांस का नहीं।

As mentioned in the FIR filed against 'Cow Protectors', The Vehicle number matches with number mentioned in receipt. Also, see the description of the item. 'Buffalo bone in meat'.

Al-Ammar Frozen foods exports Pvt. Ltd is a registered buffalo beef export company and meat… pic.twitter.com/HT3j0Jy6zF — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 25, 2025

कांग्रेस के शाहनवाज आलम और सपा प्रवक्ता अमीक जमी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की। आलम ने सरकार पर गौरक्षकों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा, "गौरक्षकों की हरकतें अब राज्य की नीति बन गई हैं।" अस्पताल में पीड़ितों से मिलने गए आप सांसद संजय आजाद सिंह ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

Listen to the video byte of SP leader and relative of one of the victims who was beaten by self proclaimed 'Cow Rakshaks'.

The SP leader calms the 'Cow Protectors' regularly halt vehicles carrying buffalo meat from registered factories and extort money, and if they don't, they… pic.twitter.com/dJDrznNmL5 — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 25, 2025

