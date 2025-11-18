दोस्त की हरकत, लात-घूंसे मारे, बेसबॉल बल्ले से पीटा, पिटाई के दौरान छात्र भागने में कामयाब रहा तो पकड़कर की अश्लील हरकतें, 12वीं के छात्र से यौन उत्पीड़न

Highlights पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र पीड़ित के साथ स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल से घर लौट रहा था और रास्ते में तीनों आरोपी विद्यार्थियों ने उसे रोक लिया। खाने-पीने की एक दुकान पर ले जाकर उसकी पिटाई की व उसे धमकाया।

अजमेरः राजस्थान के अजमेर में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन साथी विद्यार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया गया। पुलिस के मुताबिक, छात्र को कथित तौर पर पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र पीड़ित के साथ उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं।

पुलिस के मुताबिक, चूंकि पीड़ित नाबालिग है इसलिए सोमवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना अक्टूबर में उस समय हुई थी, जब छात्र स्कूल से घर लौट रहा था और रास्ते में तीनों आरोपी विद्यार्थियों ने उसे रोक लिया।

खाने-पीने की एक दुकान पर ले जाकर उसकी पिटाई की व उसे धमकाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसे लात-घूंसे मारे गए व बेसबॉल के बल्ले से पीटा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पिटाई के दौरान छात्र एक बार भागने में कामयाब रहा लेकिन बाद में उसे पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं।

शिकायत में बताया गया कि लड़के से उठक-बैठक भी करवाई गई और माफी भी मंगवाई गई। रिश्तेदार ने शिकायत में यह भी कहा कि उसने इस मामले की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि स्टाफ ने उसे प्रिंसिपल से मिलने भी नहीं दिया।

