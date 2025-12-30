Delhi: एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट का मामला, एयर इंडिया का पायलट गिरफ्तार
December 30, 2025
Delhi: यह घटना 19 दिसंबर को हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर घटी। पायलट सेजवाल पर एक बहस के बाद यात्री अंकित दीवान पर हमला करने और उसे घायल करने का आरोप है।
Delhi: दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक ‘ऑफ-ड्यूटी’ पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल जांच में शामिल हुए और अधिकारी ने उनसे पूछताछ की थी। एक बयान में कहा गया, ‘‘मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान, संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और बयान दर्ज किए गए। आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।’’
Air India Express pilot accused of assaulting passenger at Delhi airport.— TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2025
(Source: Ankit Dewan/X) pic.twitter.com/0LEEmS4AMc
सेजवाल के खिलाफ 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 की सुरक्षा चौकी के पास हुई हिंसा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।