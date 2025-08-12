VIDEO: टॉयलेट सीट के नीचे लाखों रुपये की शराब, पुलिस रह गई हैरान, देखें वीडियो

Highlights VIDEO: टॉयलेट सीट के नीचे से निकली लाखों रुपये की शराब की बोतलें, पुलिस रह गई हैरान, देखें वीडियो

Ahmedabad Liquor Bust: गुजरात के अहमदाबाद में टॉयलेट सीट के नीचे शराब छुपाने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी। शराब छिपाने का ये तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने टॉयलेट सीट देखी तो वो काफी ढीली थी जिसके बाद पुलिस ने उठाकर देखा तो वहां शराब की बोतलें मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार शराब की कीमत 2.76 लाख बताई जा रही है।

टॉयलेट शीट के नीचे से निकली शराब की बोतलें, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान



गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने किया टॉयलेट शीट के नीचे शराब की बोतलें छुपाने का भंडाफोड़. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक साथ दो घरों पर की थी रेड. एलसीबी के अधिकारी ने बताया कि टॉयलेट सीट काफी ढीली दिख… pic.twitter.com/8z591Hmt3I — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 12, 2025

