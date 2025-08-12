VIDEO: टॉयलेट सीट के नीचे लाखों रुपये की शराब, पुलिस रह गई हैरान, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 12, 2025 21:54 IST2025-08-12T21:53:26+5:302025-08-12T21:54:16+5:30
Ahmedabad Liquor Bust: गुजरात के अहमदाबाद में टॉयलेट सीट के नीचे शराब छुपाने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी।
Ahmedabad Liquor Bust: गुजरात के अहमदाबाद में टॉयलेट सीट के नीचे शराब छुपाने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी। शराब छिपाने का ये तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने टॉयलेट सीट देखी तो वो काफी ढीली थी जिसके बाद पुलिस ने उठाकर देखा तो वहां शराब की बोतलें मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार शराब की कीमत 2.76 लाख बताई जा रही है।
टॉयलेट शीट के नीचे से निकली शराब की बोतलें, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 12, 2025
गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने किया टॉयलेट शीट के नीचे शराब की बोतलें छुपाने का भंडाफोड़. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक साथ दो घरों पर की थी रेड. एलसीबी के अधिकारी ने बताया कि टॉयलेट सीट काफी ढीली दिख… pic.twitter.com/8z591Hmt3I
गुजरात: अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की LCB (लोकल क्राइम ब्रांच) को छापेमारी के दौरान बरेजा गांव में टॉयलेट शीट के नीचे छिपी मिली शराब pic.twitter.com/GVQ9jQPRzY— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 12, 2025