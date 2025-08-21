VIDEO: महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, उत्तर प्रदेश के आगरा की घटना, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 21, 2025 21:27 IST2025-08-21T21:27:04+5:302025-08-21T21:27:35+5:30

उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक महिला थाणे में अपनी पुरानी शिकायत लेकर पहुंची और महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने लगी।

Agra Woman Assault on a Female Police officer:उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक महिला थाणे में अपनी पुरानी शिकायत लेकर पहुंची और महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने लगी। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी के बाल खींचकर मारपीट और अभद्रता करती नजर आ रही है। शिकायत लेकर पहुंची महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की बात कही। वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।


टॅग्स :agrauttar pradeshcrime news hindiCrimeup policeआगराउत्तर प्रदेशक्राइम न्यूज हिंदीक्राइमवायरल वीडियो