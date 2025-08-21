VIDEO: थाने में पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला, वीडियो बनाकर खुद ही लगाए आरोप; दी आत्महत्या की धमकी
Agra Police Station Video: आगरा के कालिंदी विहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने कालिंदी विहार, ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला, जिसका नाम सरजू यादव है, ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
Agra Police Station Video: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थाने में घुसकर एक महिला पुलिसवालों से उलझती दिख रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिकायत लेकर पहुंची महिला एक महिला पुलिसकर्मी से ही भिड़ गई। यह चौंकाने वाली घटना कालिंदी विहार , ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के अंदर हुई।
महिला पहले से ही निस्तारित एक मामले में न्याय की माँग करने थाने गई थी। सरजू यादव नाम की इस महिला ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और धमकी भी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी।
महिला का वीडियो वायरल
सरजू यादव का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कालिंदी विहार के ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर अनुचित व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। आँसू पोंछते हुए उसने कहा, "कल, कालिंदी विहार पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों ने, जिनमें पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल थे, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया।"
उसने आगे कहा, "उन्होंने थाने का गेट बंद कर दिया और मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, और आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी चोटें आई हैं।"
सरजू यादव ने वीडियो के अंत में आत्महत्या की धमकी दी। उसने कहा, "अगर मुझे न्याय नहीं मिला, तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ कालिंदी विहार स्थित ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के कर्मचारी होंगे। मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।"
पुलिस की प्रतिक्रिया
@agrapolice ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। जवाब में, @Agrapolice ने घटना के अहम विवरण साझा किए और सरजू यादव का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ झगड़ा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। बयान में बताया गया है कि शिकायतकर्ता जनवरी में ही निपटाए जा चुके एक मामले की स्थिति जानने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। जब मौके पर मौजूद महिला सब-इंस्पेक्टर ने उसे इसकी जानकारी दी, तो उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
बयान के अनुसार, महिला सब-इंस्पेक्टर मनीषा ने उसे रिकॉर्डिंग करने से मना किया। लेकिन सरजू यादव ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। इसके कारण हाथापाई हुई, गाली-गलौज और मारपीट की गई, और उसने खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की।
बयान में कहा गया है, "श्रीमती सरजू यादव ने महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला सब-इंस्पेक्टर मनीषा के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज व मारपीट की, तथा स्वयं को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। काफी समझाने के बाद भी वह शांत नहीं हुईं, तथा संज्ञेय अपराध की आशंका के चलते श्रीमती सरजू यादव का मौके पर ही धारा 126/135/170 भादंसं के तहत चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। महिला द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार व असत्य हैं।"