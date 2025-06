Punjab: ज्योति मल्होत्रा के बाद एक और यूट्यूबर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने जसबीर सिंह को किया गिरफ्तार

Punjab: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। हिसार से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक अन्य यूट्यूबर गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान जसबीर सिंह के रूप में हुई है।

खुफिया जानकारी के आधार पर मोहाली में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने जसबीर सिंह की गतिविधियों की विस्तृत जांच शुरू की है, जो "जान महल" नामक एक यूट्यूब चैनल चलाता है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, SSOC मोहाली ने रूपनगर के गांव महलान के निवासी जसबीर सिंह से जुड़े एक महत्वपूर्ण जासूसी नेटवर्क का पता लगाया है।"

#Punjab Police arrests #YouTuber Jasbir Singh a resident of Village Mahlan, Rupnagar for running espionage network for #Pakistan ISI in India.

Jasbir Singh, who operates a YouTube channel called “Jaan Mahal,” has been found associated with PIO Shakir alias Jutt Randhawa, part of… pic.twitter.com/bTtKJB658t